دا كوستا والأحمدي ينضمان لمعسكر الاتحاد السعودي غدًا

ينضم الثنائي المحترف مروان دا كوستا وكريم الأحمدي إلي معسكر فريق الاتحاد، غدًا الإثنين، الذى يقيم معسكره حاليًا في مدينة دبي، بالإمارات.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الثنائي داكوستا والأحمدي، سوف يلحقان ببعثة اتحاد جدة، غدًا، بعد انتهاء الإجازة الممنوحة لهما من جانب الاتحاد الدولي لكرة “فيفا”، لمشاركتهما مع أسود الأطلس في بطولة كأس أمم إفريقيا.



وشارك الثنائي المغربي مع منتخب بلادهما في أمم أفريقيا 2019 بمصر، حيث ودع البطولة من دور الـ16 بمفاجأة كبيرة على يد بنين بركلات الترجيح 4-1 عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة، بهدف لكل منهما.



ويستعد النادي الغربي حاليًا لمواجهة ذوب آهن الإيراني في 5 أغسطس المقبل، ضمن منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.



وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أعلنت رفض الثنائى المغربي، الدخول في معسكر فريق الاتحاد حتى نهاية مباراة الإياب الآسيوية بحجة عدم حصولهم على إجازة بعد نهاية الموسم، لمشاركتهم في بطولة أفريقيا.

ويعد الثنائي المغربي ضمن أهم عناصر الفريق الغربي، حيثُ يعتمد التشيلي خوسيه سييرا عليهما أساسيًا في تشكيلته منذ مجيئه في فترة التدريب الثانية.