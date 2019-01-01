النجم الساحلي يضم علاء الدين أيوب 4 مواسم

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، عن التعاقد مع الحارس علاء الدين أيوب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

النجم وقع مع علاء الدين أيوب على عقد مدته 4 سنوات لحراسة عرين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتمت مراسم توقيع العقد مساء اليوم الأحد بحضور رئيس النادي رضا شرف الدين.

يذكر أن علاء الدين أيوب سبق له تمثيل العديد من الفرق الإيطالية آخرها فريق فيرتيس أنتيلا.