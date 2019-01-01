منتخب مصر يواجه البرتغال على برونزية مونديال اليد للشباب

يخوض منتخب مصر لكرة اليد للشباب، غدا الأحد، مع نظيره البرتغالي، للصراع على حصد برونزية كأس العالم (تحت 21 سنة) في إسبانيا.



وتقرر أن تةاجه مصر غدًا البرتغال بعد خسارتهم أمام كرواتيا (28-31)، اليوم السبت، في إطار نصف نهائي البطولة.



وكان المنتخب المصري قد خسر في وقت سابق، مباراة نصف النهائي الأخرى أمام فرنسا، بنتيجة (33-35).



وصعد الفراعنة لنصف النهائي بعد التغلب على النرويج، بنتيجة (29-27) في دور الـ8، وذلك بعد الفوز على صربيا في ثمن النهائي.



وتصدر الفراعنة المجموعة الثانية في دور المجموعات، بالعلامة الكاملة، بحصد 10 نقاط عقب الفوز على كل من، أستراليا، السويد، نيجيريا، كوريا الجنوبية، فرنسا.