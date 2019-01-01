الإسماعيلي يواجه أهلي بنغازي والاتحاد السكندري يلاقي العربي الكويتي بالبطولة العربية

أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم السبت في العاصمة المغربية (الرباط) قرعة دور الـ32 للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" لموسم 2019-2020.



وأسفرت القرعة التي سحبت بحضور مندوبي جميع الأندية المشاركة في البطولة، التي يحمل لقبها النجم الساحلي التونسي، في 20 أغسطس المقبل وتستمر حتى 18 إبريل 2020، عن وقوع النادي الإسماعيلي مع أهلي بنغازي الليبي، والاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي.



فيما جاءت باقي المواجهات على النحو التالي: الرجاء المغربي - هلال القدس الفلسطيني، الترجي التونسي - النجمة اللبناني، النجم الساحلي التونسي - شباب الأردن، الجيش السوري - نواذيبو الموريتاني، القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي، شباب قسطنطينة الجزائري - المحرق البحريني، مولودية الجزائر - ظفار العماني، الوصل الإماراتي - الهلال السوداني، الجزيرة الإماراتي - النصر العماني، أوليمبيك آسفي المغربي - المتأهل من تصفيات المجموعة الأولى، الوداد المغربي - المريخ السوداني، الكويت الكويتي - الشرطة العراقي، العهد اللبناني - اتحاد جدة السعودي، الشباب السعودي - المتأهل من تصفيات المجموعة الثانية.



وتبلغ القيمة المالية - التي يفوز بها البطل - 6 ملايين دولار، فيما سيحصل الوصيف على 5ر2 مليون دولار، أما صاحب المركز الثالث فينال 5ر1 مليون دولار، بينما يحصل الرابع على نصف مليون ومن يصل للدور الثاني على 100 ألف والأندية المشاركة في الدور الأول على 75 ألفا.