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حوادث

الأمن العام يضبط عصابة مسلحة تتاجر فى المخدرات بالدقهلية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:26 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية بالدقهلية.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية، قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- يقيمون بدائرة المركز)، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة نقل دون لوحات معدنية بذات الناحية وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 450 جراما، وبندقية آلية بخزينتها 10 طلقات نارية من ذات العيار، فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، ومبلغ مالى.

بمواجهتهم أمام اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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