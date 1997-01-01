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اقتصاد

كوريا الجنوبية: اقتصاد بيونج يانج يشهد أسوأ انكماش منذ 21 عامًا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن اقتصاد كوريا الشمالية شهد انكماشا في 2018 للعام الثاني على التوالي والأكبر خلال 21 عاما، متأثرا بعقوبات دولية لوقف برنامجها النووي وبجفاف شديد.

وتشير تقديرات البنك إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لـ"بيونج يانج" بنسبة 4.1 في المئة العام الماضي بالقيمة الحقيقية ليكون الأسوأ منذ عام 1997 وثاني عام على التوالي من التراجع‭‭ ‬‬بعد انخفاض 3.5 في المئة عام 2017.

ولا تكشف كوريا الشمالية عن أي احصائيات بشأن اقتصادها وينشر البنك المركزي لكوريا الجنوبية تقديراته منذ عام 1991 بناء على معلومات من مصادر مختلفة منها وكالات التجارة الخارجية للجنوب.

وقال البنك المركزي المعروف باسم بنك كوريا، إن التجارة الدولية لكوريا الشمالية تراجعت 48.4 في المئة في 2018، بعد أن تسببت العقوبات الدولية الصارمة في أواخر عام 2016 و2017 في خفض الصادرات بما يقرب من 90 في المئة.
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