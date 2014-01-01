مقتل وإصابة العشرات من رجال الشرطة والمدنيين فى أفغانستان

لقي أكثر من 50 شخصا حتفهم خلال الـ12 ساعة الماضية في أحداث شهدتها ثلاثة أقاليم أفغانية.



وأعلن مسئولون مقتل ثمانية أشخاص، على الأقل، صباح اليوم، بينهم خمس نساء وطفل، في ثلاثة انفجارات بالعاصمة كابول.



وقال وحيد الله مايار، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، إن 27 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجارات.



ووقعت الانفجارات في شرقي كابول. وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الانفجار الأول نفذه انتحاري كان يستقل دراجة نارية وفجر نفسه قرب حافلة تابعة لوزارة المناجم.



وأضاف أن الانفجار الثاني وقع في نفس المنطقة، والثالث كان سببه انفجار سيارة ملغومة.



وهجوم اليوم هو رقم 13 الذي يضرب العاصمة الأفغانية منذ بداية العام الجاري. وأسفرت الهجمات عن مقتل70 شخصا وإصابة 510.



وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن انفجار السيارة الملغومة. وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إنه تم استهداف قافلة تقل " غزاة أجانب" أثناء مرورها بالمنطقة.



ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجيرين الآخرين.



ومن ناحية أخرى، لقى تسعة مدنيين حتفهم، ست نساء وثلاثة أطفال، إثر انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق بإقليم ننكرهار، بحسب ما ذكره مكتب حاكم الإقليم.



وأصيب أربعة آخرون، سيدة وطفلان وسائق، في الانفجار، الذي وقع بمنطقة "خوجياني".



وجاء في بيان مكتب حاكم الإقليم أن القنبلة انفجرت في حافلة ركاب صغيرة كانت تقل أسرة في طريقها لحضور حفل زفاف.



وفي سايق متصل، لقى 35 من رجال الشرطة الأفغانية، على الأقل، حتفهم في هجوم نفذه مسلحو طالبان استهدف منشآت عسكرية في إقليم "تاخار"، شمالي البلاد، بحسب ما قاله مسئولون.