ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات العاصمة الأفغانية إلى 28 قتيلا ومصابا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية "وحيد الله ميار" اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الضحايا جراء سلسلة التفجيرات التي وقعت في العاصمة "كابول"، إلى سبعة قتلى على الأقل و21 مصابا.



وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن أحد الانفجارات استهدف حافلة تقل موظفين تابعين لوزارة المناجم، إلا أنه لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذه التفجيرات.