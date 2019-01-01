كوريا الجنوبية: على "بيونج يانج" التوقف عن أفعال لا تساعد فى تخفيف التوتر

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بعد أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية إن على بيونج يانج الكف عن الأفعال التي لا تساعد في تخفيف التوتر العسكري.



وقالت تشوي هيون -سو المتحدثة باسم الوزارة، إن المقذوفات التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت مبكر‭ ‬اليوم الخميس كانت صواريخ قصيرة المدى.



وتعثرت محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد انهيار القمة الثانية التي عقدت بين ترامب وكيم في فيتنام في فبراير.



وقد أعلن الجيش في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين من النوع قصير المدى، في وقت مبكر اليوم الخميس، من ساحلها الشرقي في أول تجربة صاروخية منذ أن اتفق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.