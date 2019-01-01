سفارة روسيا في كوريا الشمالية تسعى للإفراج عن السفينة المحتجزة

قالت السفارة الروسية في بيونج يانج إنها تعمل مع السلطات المحلية لإطلاق سراح السفينة الروسية التي تم توقيفها الأسبوع الماضي.

وقالت السفاره على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الاربعاء: إنه يتم توضيح ملابسات الحادث في الوقت الحالي، والسفارة الروسية على اتصال دائم مع السلطات الكورية الشمالية ومع إدارة شركة الصيد الشمالية الشرقية، لافتة إلى أنه يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أن السلطات الكورية الشمالية قد احتجزت سفينة روسية تابعة لشركة الصيد الشمالية الشرقية الاربعاء الماضي، وتمكن ممثل السفارة الروسية في بيونج يانج من زيارة السفينة المحتجزة أمس فقط.