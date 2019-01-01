سمير فرج: الجزائر معطلة منذ رحيل بوتفليقة عن الحكم (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد توترات ونزاعات، مشيرا إلى أن أغلب الدول العربية الآن تواجه نزاعات داخلية، مثل الجزائر وليبيا والعراق وسوريا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الجزائر معطلة منذ رحيل بوتفليقة عن الحكم، وليبيا أيضا في حرب طويلة ضد المليشيات المسلحة.

وتابع: "العراق يعاني من الفساد وتمثل ساحة حرب وقوة وتعاني من أزمة عدم توافر الكهرباء، وسوريا دولة ذات سيادة ورئيس وبرلمان ولكن بها 6 جيوش أجنبية".