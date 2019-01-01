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عالم

واشنطن تستنكر السلوك العدواني لبكين بشأن التنقيب عن النفط

السبت 20/يوليه/2019 - 05:34 م
جريدة الدستور
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انخرطت الولايات المتحدة في النزاع القائم بشأن الموارد الطبيعية في بحر الصين الجنوبي، حيث أعربت الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم السبت عن استنكارها "للسلوك العدواني" لبكين في المنطقة.
وكانت سفينة صينية للتنقيب عن النفط قد دخلت المياه المتنازع عليها قرب جزر سبراتلي في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى وقوع مواجهة بين فيتنام والصين، وتتهم فيتنام الصين بانتهاك منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وأضافت الولايات المتحدة أن الصين تتورط في مطالبات بحرية غير قانونية وتستخدم قوتها العسكرية لتخويف دول أخرى في المنطقة.
ونقل البيان عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس قولها "تعارض الولايات المتحدة بشدة الإكراه والتخويف من جانب أي جهة مطالبة لتأكيد إعلان أحقيتها لمطالبها الإقليمية أو البحرية. يجب على الصين أن تكف عن سلوكها العدواني وأن تمتنع عن ممارسة هذا النوع من النشاط الاستفزازي والمزعزع للاستقرار".
وتزعم الصين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل، بما في ذلك المياه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة في فيتنام.
ويعد التنقيب عن النفط في بحر الصين الجنوبي مسألة محفوفة بالمخاطر في كلا البلدين، حيث خاضتا سلسلة من النزاعات العنيفة بين عامي 1974 و1988 بشأن السيطرة على جزر سبراتلي وبارسيل.
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