الإفريقي التونسي يخطف صابر خليفة من النجم الساحلي

استعاد النادي الإفريقي التونسي جهود لاعبه السابق صابر خليفة بعقد يمتد لمدة عامين، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي الإمارات.



وكان المهاجم الأسبق لمنتخب تونس توصل، الثلاثاء، لاتفاق مبدئي مع النجم الساحلي، من أجل اللعب بصفوفه خلال الموسم المقبل، قبل أن يتراجع عن موقفه ويجدد العهد مع نادي العاصمة التونسية.



ولن يكون بإمكان خليفة المشاركة في المباريات خلال النصف الأول من الموسم الحالي، بسب عقوبة المنع من الانتدابات المسلطة على الإفريقي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وسيصبح صابر خليفة مؤهلًا من الناحية القانونية للعب مع فريق العاصمة التونسية، انطلاقًا من يناير المقبل.



وسبق لنجم مارسيليا الفرنسي السابق، أن شارك في 97 مباراة بقميص الإفريقي، أسهم خلالها في 63 هدفًا ما بين صناعة وتسجيل.



ويبحث بطل تونس في 13 مناسبة عن تقوية صفوفه بلاعبين جدد، تحسبًا لمنافسات الموسم الجديد 2019-2020.