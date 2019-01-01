تنفيذ 7086 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط 260 محكومًا عليهم، و11 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 260 محكومًا عليهم، بإجمالى 7086 أحكما منفذا "819 حكمًا جزئيًا و161 حكمًا مستأنفا"، وتحصيل 5915 جنيها غرامات، وتحرير 180 مخالفة.