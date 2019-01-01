زلزال بقوة 6 درجات يضرب مناطق قرب بحر الصين الشرقي

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر المناطق القريبة من بحر الصين الشرقي صباح اليوم السبت.



وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل - في بيان اليوم- أنه تم تسجيل الزلزال الساعة 57ر8 صباحا بالتوقيت المحلي لبكين، فيما لم ترد أي أنباء حتى الآن حول وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وفي يوم 18 يونيو الماضي ضرب زلزال بقوة 6 درجات إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 75 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام رسمية.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنّ رجال الإنقاذ هرعوا إلى المناطق المتضرّرة القريبة من مركز الزلزال الذي حُدّد خارج مدينة يبين.