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اقتصاد

انخفاض حجم المخدرات المهربة إلى كوريا الجنوبية بنسبة 41%

السبت 13/يوليه/2019 - 05:35 ص
مخدرات مهربة- أرشيفية
مخدرات مهربة- أرشيفية
وكالات
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أظهرت بيانات جمركية انخفاضًا حادًا في حجم المخدرات المهربة التي ضبطتها السلطات الكورية الجنوبية في النصف الأول من عام 2019، على الرغم من استمرار المحاولات غير المشروعة لتهريب المخدرات.

وتم مصادرة ما مجموعه 86.8 كيلوجرام من المخدرات في الفترة من يناير إلى يونيو، بانخفاض بنسبة 41% من 146.9 كيلوجرام في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لبيانات وكالة الجمارك الكورية.

على الرغم من الانخفاض على أساس سنوي، قالت الوكالة: "إن الرقم لا يزال هو ثاني أعلى رقم منذ عقد".

وبحسب النوع، انخفضت كمية الميتامفيتامين المصادرة بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 43.1 كيلوجرام خلال الأشهر الستة الأولى.

كما انخفض القنب المكتشف بنسبة 48% إلى 9.8 كيلوجرام، وقالت وكالة الجمارك إن كمية الكوكايين المهربة قفزت بنسبة 62% الى 13.2 كيلوجرام.

وكشفت وكالة الجمارك عن أن المهربين الصينيين من تايوان ودول جنوب شرق آسيا يبذلون محاولات لتهريب الميثامفيتامين إلى البلاد منذ العام الماضي.
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