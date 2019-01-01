بكين تنتقد واشنطن بسبب سياستها حول بحر الصين الجنوبى

دحضت الصين اليوم التحركات الأمريكية لإثارة ما يسمى بقضية التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي مرة أخرى، وأكدت أن الأحكام بشأن القضية غير قانونية وغير صالحة، منتقدة الجانب الأمريكي على تبني معايير مزدوجة في الساحة الدولية.



صرح المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ بذلك خلال مؤتمر صحفي عندما كان يعلق على بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أول أمس الخميس عشية الذكرى الثالثة لما يسمى بحكم التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي.



وأوضح أنه بخصوص ما يسمى بقضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي، أعلنت الصين موقفها في كثير من المناسبات. إنشاء ما يسمى بمحكمة التحكيم في حد ذاته غير قانوني وليس لدى المحكمة أي اختصاص قضائي بشأن الأمور. لا تعترف الصين بالأحكام ولا تقبلها.



وعلاوة على ذلك، دحض قنغ التصريحات والتحركات الأمريكية في عدة شؤون دولية، قائلا إن التحركات الأمريكية تكشف السخافة وازدواجية المعايير ومنطق الهيمنة والنفاق والقبح.