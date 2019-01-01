الزمالك يفوز على أمونيا القبرصي بهدف نظيف وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق أمونيا القبرصي بهدف نظيف سجله أيمن حفني في الدقيقة 76 من عمر المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في ختام المعسكر الخارجي للفريق الأبيض ضمن استعداداته لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.



وقدم لاعبو الزمالك مباراة جيدة دفاعيا وهجوميا أمام الفريق القبرصي؛ ليحققوا الفوز الثاني في ختام معسكر الإعداد بقبرص، حيث تعود بعثة الفريق إلى القاهرة غدا السبت.



وبدأ الزمالك وديات معسكر قبرص بالخسارة أمام فريق إيل ليماسوس بنتيجة (3-4)، ثم تعادل أمام فريق أنورثوسيس فاماجوستا بنتيجة (3-3)، ثم الفوز على فريق دوكسا بهدف نظيف قبل إنهاء المعسكر بانتصار اليوم.