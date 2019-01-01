الرقب: على المدى القريب هناك مواجهة بين الاحتلال وقطاع غزة

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى والقيادى بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب، أن قيام قوات الاحتلال اليوم بإطلاق النار على الشهيد محمود الأدهم، هي جريمة من جرائم الاحتلال المتتالية ضد الشعب الفلسطيني، والتي قد تجعل التفاهمات بين والاحتلال في مهب الريح، خاصة أن هناك تباطؤًا في تنفيذها من قبل الاحتلال.



وأضاف الرقب فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رد فعل الاحتلال بأن عملية الاستهداف للشهيد محمود لم تكن مقصودة وأنها تحقيق في الأمر، يعني أن الاحتلال لا يسعى في الوقت الحالي للتصعيد في قطاع غزة ويسعى لهدوء مقابل تنفيذ التفاهمات.



وأشار الرقب إلى أن حركة حماس بالمقابل لم تهدد بضرب الاحتلال، بل طالبت بوقف جرائمه وتنفيذ التفاهمات، مضيفًا أن هذا يدل على أن الطرفين معنيان بهدوء وعدم الدخول في مواجهة جديدة، ولن تذهب فصائل أخرى لمواجهة الاحتلال، خاصة أن الشهيد محمود من أعضاء حركة حماس.



وشدد الرقب على أن مقتل الشهيد محمود سيكون جريمة عابرة للاحتلال من ضمن جرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطينى، وبالطبع غير مستبعد على المدى القريب وقوع مواجهة جديدة بين قطاع غزة والاحتلال.