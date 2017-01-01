فريق نسائي يمثل السعودية لأول مرة في بطولة العالم للبولينج

أكد الاتحاد السعودي للبولينج، مشاركة أول فريق نسائي في منافسات بطولة العالم للسيدات والمقرر إقامتها في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس المقبل.



وذكرالاتحاد في بيان رسمي له، اليوم الخميس، أن الفريق سيضم ست لاعبات هن، نهلة عدس ومريم الدوسري ومشاعل العبدالواحد وغادة نمر وأماني الغامدي وهديل تارمين، وذلك تحت قيادة المدربة المصرية سارة جمال.



وأضاف البيان أن مشاركة فريق نسائي سعودي في بطولة العالم للسيدات في البولينج تأتي كخطوة جديدة في دعم ممارسة المرأة للرياضة في السعودية، حيث سبقها ثلاث مشاركات في بطولات محلية في عام 2018 وأربع بطولات نسائية مفتوحة في السعودية العام الجاري، بالإضافة إلى مشاركة الفريق

النسائي في البطولة العربية، والتي أقيمت في مصر في شهر فبراير الماضي.