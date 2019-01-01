سعر سلة أوبك ينخفض 10% خلال يونيو

انخفض سعر سلة أوبك في الشهر الماضي بأكثر من 10%، مع تقلبات سوق الخام.



وكشفت بيانات التقرير الشهري لمنظمة أوبك والصادر اليوم الخميس، أن متوسط سعر سلة أوبك خلال يونيو الماضي تراجع إلى 62.92 دولار للبرميل، مقابل مستوى 69.97 دولار للبرميل في مايو.



وكان لدى المستثمرين في الشهر الماضي مخاوف بشأن نتائج اجتماع منتجى النفط في أوبك وخارجها بشأن اتفاق خفض الإنتاج، إلى جانب التوترات في منطقة الخليج بعد تفجير ناقلتين للنفط.



وفي الأسبوع الماضي وافقت أوبك والحلفاء على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا إلى نهاية مارس الماضي.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.3% إلى 67.20 دولار للبرميل.



كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.3% عند 60.60 دولار للبرميل.