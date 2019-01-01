دراسة: تناول شاى "ماتشا" اليابانى يؤدى للقلق

أكدت دراسة طبية حديثة أن تناول شاى "الماتشا"، وهو نوع من أنواع الشاي الأخضر شديد النقاء، له فوائد صحية مختلفة في مقدمتها تقليل القلق.



فقد توصلت الدراسة، التي أجريت في جامعة " كوماموتو" اليابانية، على مجموعة من الفئران أن سلوك القلق لدى لقوارض قد انخفض بعد تناول مسحوق شاي"ماتشا"، أو مستخلص "ماتشا".



ووفقا للباحثين، فإن تأثيرات الشاى المهدئة ترجع إلى آليات تنشيط مستقبلات الدوبامين "د -1" ومستقبلات "السيروتونين" (5-HT1A)، وكلاهما يرتبط إرتباطا وثيقا بالسلوك القلق.



وقال الدكتور"يوكى كوراتشى"، الأستاذ في كلية الطب جامعة "كوماموتو"، على الرغم من ضرورة إجراء مزيد من البحوث، فإن نتائجنا تظهر أن شاى "ماتشا"، الذي استخدم كعامل طبي لسنوات عديدة، قد تكون مفيدة للجسم البشري، معربا عن أمله في أن تؤدى الأبحاث على شاي "الماتشا" إلى التوصل إلى المزيد من الفوائد الصحية في جميع أنحاء العالم".



وفي هذه الدراسة، أخضع الباحثون الفئران لعدد من التدريبات والاختبارات التي تثير قلقهم، وقد لوحظ تراجع مستوياته بصورة ملحوظة عند تناول مسحوق شاي "ماتشا" أو مستخلص منه؛ بالإضافة إلى ذلك، عند تقييم مزيل القلق لمستخلصات "ماتشا" المختلفة، وجد تأثير أقوى مع المستخلص المشتق باستخدام عنصر "الإيثانول" بنسبة تصل إلى 80%، مقارنة بالمستخلص المشتق من الماء الساخن.

