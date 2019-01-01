مسئول أممى: التعاون الثلاثى القوى مهم لعمليات حفظ السلام

قال مسئول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إن التعاون الثلاثي القوي، بين مجلس الأمن والدول المساهمة بقوات جيش أو شرطة، وسكرتارية الأمم المتحدة، أمر ضروري لتعزيز عمليات حفظ السلام.



وقال جان بيير لاكرو، مساعد أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، أمام مجلس الأمن، إن العمل المشترك بين مجلس الأمن والدول المساهمة بقوات جيش أو شرطة، وسكرتارية الأمم المتحدة، سوية مع الجهات المعنية الأخرى، سيكون مفتاحا أساسيا لضمان التقدم المستمر في هذا المجال.



وأضاف أن فوائد هذا التعاون الثلاثي تنطبق على سلامة وأمن قوات حفظ السلام، إضافة إلى أداء هذه العمليات.



بالإضافة لهذا، سعى لا كرو إلى تشجيع المندوبين الحاضرين للاجتماع على النظر في توسيع التعاون الثلاثي "في الوقت المناسب لضمان التنفيذ الناجح للمهام المُفوّضة"