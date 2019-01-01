هجوم تشادي جديد على مدينة مرزق الليبية

أفادت صحيفة المرصد الليبي، مساء اليوم الأربعاء، بأن مسلحون من تبو تشاد وليبيا يقودهم الميلشياوي حسن موسى يشنون هجوم بالأسلحة الثقيلة على مدينة مرزق جنوب ليبيا.



وذكرت الصحيفة أن ذلك الهجوم جاء وسط حملة لحرق منازل السكان المنحدرين من قبائل "الأهالي العرب"، بلغت خلال ساعة 12 منزلًا.



وأضافت أن قناصة عناصر حسن موسى يعتلون أسطح منازل ومصحة عضو مجلس النواب محمد آدم لينو وشقيقه جبريل بالمدينة ويطلقون النار في إتجاه حي بند لواح.



وبوبكر السوقي من قبائل التبو وكان مكلفًا بحماية حقل الفيل النفطي القريب من مدينة مرزق من قبل حكومة الوفاق وعند دخول القوات المسلحة للجنوب الليبي كان من الشخصيات المطلوبة التي هربت باتجاه مدينة اوباري أقصى الجنوب.



وليل الجمعة السبت الماضي، صد سكان مرزق بمساندة من قوات الجيش الوطني، هجومًا شنته قوة من المعارضة التشادية حاولت الدخول إلى قلب المدينة بعدد من الأليات المسلحة بقيادة بوبكر السوقي.