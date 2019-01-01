رئيس مدغشقر: أهرامات الجيزة إعجاز هندسي

قال أندري راجولينا رئيس مدغشقر، الموجود حاليا في مصر، إن منطقة الأهرامات من أهم الأماكن التي كان يرغب دائما في زيارتها، معربا عن انبهاره بطريقة بناء الهرم الأكبر وما به من إعجاز هندسي وبطريقة نحت تمثال "أبو الهول" وضخامته.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس مدغشقر وقرينته والوفد المرافق لهما لمنطقة آثار الهرم، اليوم الأربعاء، حيث كان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام آثار الهرم.



وقال أميل أيوب الأثري المرافق لرئيس مدغشقر - في تصريح - إن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول به ثم منطقة البانوراما الأثرية حيث تم التقاط الصور التذكارية، ثم تمثال "أبو الهول"، مشيرا إلى أن الرئيس وقرينته استمعا لشرح مفصل عن تاريخ المنطقة الأثرية وأشادا بالحضارة المصرية القديمة وعراقتها.