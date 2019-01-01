30 فرقة من 20 دولة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 01:53 م
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أكد عبد الله الزغبي السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة باستعدادات المحافظة لانطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، الذي سيبدأ في أول شهر سبتمبر المقبل لمدة 8 أيام، ويشارك به 30 فرقة مصرية وعربية وأجنبية يمثلون 20 دولة بالعالم.
وقال الزغبي - عقب اجتماعه بعدد من القيادات المحلية بالإقليم لمناقشة الاستعدادات للمهرجان - إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان، وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح للمهرجان والتي ستقام على 8 مسارح، من بينها 3 بمدينة الإسماعيلية والباقي بمدن التل الكبير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.
وقال الزغبي - عقب اجتماعه بعدد من القيادات المحلية بالإقليم لمناقشة الاستعدادات للمهرجان - إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان، وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح للمهرجان والتي ستقام على 8 مسارح، من بينها 3 بمدينة الإسماعيلية والباقي بمدن التل الكبير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.