30 فرقة من 20 دولة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

أكد عبد الله الزغبي السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة باستعدادات المحافظة لانطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، الذي سيبدأ في أول شهر سبتمبر المقبل لمدة 8 أيام، ويشارك به 30 فرقة مصرية وعربية وأجنبية يمثلون 20 دولة بالعالم.



وقال الزغبي - عقب اجتماعه بعدد من القيادات المحلية بالإقليم لمناقشة الاستعدادات للمهرجان - إنه تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمهرجان، وما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتجهيزات أماكن الإقامة والإعاشة وأماكن العروض والمسارح للمهرجان والتي ستقام على 8 مسارح، من بينها 3 بمدينة الإسماعيلية والباقي بمدن التل الكبير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان.