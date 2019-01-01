حارس تونس يقدم اعتذارًا على تصرفه في مباراة غانا

حرص معز حسن حارس مرمى منتخب تونس على تقديم اعتذار إلى الجهاز الفني وجماهير نسور قرطاج على التصرف الذي بدر منه أمس في مباراة منتخبه أمام غانا، والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا.



حسن أبدى استياءه على قرار تغيره في نهاية مباراة تونس وغانا، في فقرة ركلات الترجيح.



وقال المعز على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "مبروك تونس! أريد أن أعود إلى حادثة الأمس وسأبدأ بالاعتذار إلى مدربي وزملائي في الفريق وجميع مؤيدي المنتخب الوطني".



وتابع: "كانت ضغوط اللعبة وحماسي للعب سببًا لرد فعلي المؤسف خلال المباراة ضد غانا".



وواصل: "أدرك أن روحي الرياضية كانت مفقودة خلال هذا الوقت، أولئك الذين يعرفونني يعلمون أنني أظهرت دائمًا الاحترافية والوطنية والشعور القوي بالانتماء إلى فريقي الوطني".



وأردف: "أود أن أعيد التأكيد على اعتذاري للجميع وأعتمد على فهم الموظفين وزملائي في الفريق ومؤيديهم وأتعهد بأن يكون لدي موقف إيجابي وروح من التماسك لبقية مسيرتي بين نسور قرطاج، كوني جزءًا منه، مبروك لنا جميعًا أو طاهية تونس".



يذكر أن تونس تأهلت إلي الدور الـ8 من بطولة كأس أمم إفريقيا، على حساب غانا بركلات الترجيح، وستواجه مدغشقر في المباراة التي ستقام على استاد السلام بالقاهرة.