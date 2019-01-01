عروض سينمائية مجانية في الهواء الطلق بباريس بترجمة إنجليزية

تقام عروض سينمائية مجانية في الهواء الطلق في باريس هذا الصيف تضم أفلامًا فرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية لمساعدة المتحدثين بالإنجليزية على مواكبة الثقافة الفرنسية.



وتنظم العروض، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل من جانب نادي السينما المعروف باسم "مفقود في الفرنسية" الذي يسعى لكسر حاجز اللغة وتقديم أفضل ما في السينما الفرنسية إلى المجتمع الدولي في باريس من خلال عرض الأفلام الفرنسية مصاحبة بترجمة إنجليزية.

