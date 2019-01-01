حسام البدرى يكشف حقيقة رحيل قفشة وعبدالله السعيد إلى الزمالك

يرى حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي ورئيس نادي بيراميدز الحالي، أنه كان يجب ضم عدد من العناصر لمنتخب مصر الأول خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.



وكان منتخب مصر تحت القيادة الفنية للمكسيكي خافيير أجيري، قد ودع البطولة المقامة على أرضه وبين جماهيره من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا.



وقال البدري في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النيل للرياضة" عبر برنامج "مساء الأنوار": "كانت هناك بعض العناصر يجب انضمامها للمنتخب كرمضان صبحي ومحمود عبدالمنعم (كهربا)".



وأضاف: "عبد الله جمعة أدى موسمًا مميزًا مع الزمالك ونضج في النواحي الدفاعية والهجومية، ولاعب مثل عمرو السولية في وسط الملعب وهو قادر على الزيادة الهجومية وتسجيل الأهداف ورجب بكار، كل هذه العناصر كان من الممكن أن تضيف لمنتخب مصر وتساعد في المشاكل الفنية التي كانت متواجدة".



وواصل: "إذا كنت مكان خافيير أجيري ما كان التشكيل اختلف كثيرًا عن الكتيبة التي اختارها، محمد الشناوي وأحمد المحمدي وعبد الله جمعة وأحمد حجازي ومحمود علاء، وطارق حامد والسولية، وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود حسن (تريزيجيه)، أما رأس الحربة فيمكننا الوقوف عندها قليلًا فمن الصعب أن أحدد".



وأتم: "منتخب الجزائر هو الأقرب للفوز بكأس أمم إفريقيا، منتخب متكامل ومليء بالنجوم وواضح عليهم علامات البطولة، لديهم شراسة في الملعب وشراسة في الروح والرغبة في الفوز كل هذه مؤشرات البطولة".



وعن عودته للتدريب، استكمل: "التدريب في عقلي وبالتأكيد سأعود له في يوم من الأيام".



وتحدث البدري عن إمكانية انتقال لاعب من بيراميدز للأهلي أو العكس، مؤكدًا أنه من الوارد أن يحدث ذلك.



وعن الأنباء التي تتردد بشأن رغبة الزمالك في التعاقد مع ‘يريك تراوري، استكمل: "لا يوجد شىء رسمي، كل الكلام الذي يقال ما هو إلا اجتهادات سواء عن قفشة أو عبد الله السعيد الثنائي مستمر في بيراميدز".