هبوط الأسهم الآسيوية بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الإثنين، حيث راهن المستثمرون على سياسة تخفيف عدوانية أقل في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ظلت الليرة التركية قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن قام الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، بعزل محافظ البنك المركزي، في نهاية الأسبوع.



وتعززت الأسهم العالمية عمومًا بسبب التوقعات بأن البنوك المركزية ستحافظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها القياسية أو بالقرب منها لتعزيز النمو الاقتصادي.



خوففت هذه التوقعات من تقرير العمالة الأمريكية الذي أظهر أن الوظائف غير الزراعية قفزت إلى نحو 224 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزة التوقعات لـ 160 ألف وظيفة، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يتعرض للنيران.