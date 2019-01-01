"ألف ليلة وليلة" بثقافة القليوبية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث عقد قصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو والتحولات الاجتماعية"، ألقاها إبراهيم جاد السمري الذى تناول حال المجتمع المصري قبل ثورة 30 يونيو وبعدها، أعقبها إقامة أمسية شعرية لأدباء نادي الأدب، تناولت أهمية الشعر وأسس الكتابة، كما ألقى الشاعر بهجت الدقميري قصيدة "خريف البنفسج" وألقى السيد أمين الشهبة قصيدة "شايل نفسي".



عرض قصر ثقافة الطفل ببنها فيديو بروجيكتور لفيلمي "ألف ليلة وليلة" و"النملة"، بينما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة حول استخدامات برنامج الرسام ونفّذ قصر ثقافة كفر شكر ورشة رسم باستخدام القلم الرصاص لعمل لوحات بالظل.