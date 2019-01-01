ضبط عاطل بحوزته زجاجات خمور في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل بحوزته كمية من زجاجات المواد الكحولية "الخمور" مختلفة الأنواع، بقصد الاتجار، بقرية طنط الجزيرة بمدينة بنها.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بضبط "زكريا ع م"، 59 سنة، عاطل، مقيم في طنط الجزيرة، وبحوزته 31 زجاجة خمور مختلفة الأنواع.



وتبين أن المتهم سابق اتهامه في قضية مخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 29717 لسنة 2019 جنح مركز طوخ "تبديد"، حصر رقم 12550 لسنة 2019، بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه.



وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة رقم 6917 إداري مركز طوخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.