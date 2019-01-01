منظمة الأمن الأوروبي تبحث تعزيز دور المرأة لمواجهة تحديات البيئة

شدد المشاركون في اللقاء رفيع المستوى الذي جرت أعماله اليوم فى مقر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بفيينا على تعزيز دور المرأة في مواجهة تحديات البيئة والأمن.



وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم، إن اللقاء نظمته رئاسة سلوفاكيا لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2019 بالتعاون مع عدة هيئات دولية.



وأشار البيان إلى أن اللقاء ركز على تأثير التحديات البيئية على المرأة وكان الهدف من النقاش هو زيادة الوعي بين الدول المشاركة حول الروابط بين البيئة والأمن مع تقديم أمثلة على الممارسات الجيدة من منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخارجها.



ولفت البيان إلى قول نوربرت كوريلا وزير الدولة بوزارة البيئة في الجمهورية السلوفاكية أنه لقد أصبحت التحديات المتعلقة بالبيئة والأمن أكثر إلحاحًا في السنوات الأخيرة ومن الأمثلة على ذلك تغير المناخ، مشيرا الى أن المرأة لاتزال ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرارات البيئية ودورها في إدارة الموارد الطبيعية مهمل إلى حد كبير.