تشييع جثمان والدة الأمير محمد بن نايف

شيع أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية ومسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، جثمان الأميرة الراحلة الجوهرة بنت عبد العزيز والدة ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف.



وحضر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وشقيقه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، في كل مراحل تشييع والدتهما، وبدا التأثر واضحا عليهما.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الصلاة على جثمان الأميرة الراحلة في الحرم المكي، ومن ثم دفنها، الأمير محمد بن نايف وهو يذرف الدموع على فراق والدته.



وتقدم أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، صفوف المصلين على جثمان الراحلة، التي توفيت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة بعد الصراع مع المرض في الآونة الأخيرة.



والأميرة الجوهرة ابنة عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بن تركي بن عبدالله آل سعود، وهو ابن عم الملك عبد العزيز وابن خالته وأمير منطقة القصيم وحائل في بدايات نشوء الدولة السعودية الحالية.