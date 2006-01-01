البنزرتي يعود لتدريب النجم الساحلي التونسي

أعلن النجم الرياضي الساحلي وصيف بطل الدوري التونسي لكرة القدم الجمعة تعيين مواطنه فوزي البنزرتي على رأس الإدارة الفنية للفريق خلفا للفرنسي روجيه لومير.

وقال النادي في بيان على موقعه الرسمي "بعد توديع المدرب روجي لومير تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المدرب الأكثر تتويجا في تونس وافريقيا فوزي البنزرتي".

ويمتد عقد البنزرتي (68 عاما) مع النجم لموسم واحد قابل للتجديد.

وسبق لفوزي البنزرتي أن أشرف على تدريب النجم أعوام 1986 و2006 و2015 وحصد 3 بطولات وكأس الاتحاد الإفريقي في مناسبتين وكأس تونس، وفقا لاحصائيات نشرها النادي.

ويساعد المدرب البنزرتي كل من رفيق المحمدي وعماد بن يونس إلى جانب المعد البدني أحمد البريري ومدرب الحراس فوزي العوني وقاسم بنور مكلف بالمعاينة بالفيديو.

ويأتي التعاقد مع البنزرتي بعد ترك فريقه الوداد البيضاوي المغربي بعدما قاده إلى التتويج بلقب الدوري المحلي والدور النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي والتي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الإياب التي أقيمت على الملعب الأولمبي في رادس بضواحي تونس العاصمة مطلع الشهر الماضي، وشهدت اعتراضات من قبل الفريق المغربي لاسيما بشأن العطل في تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر") حيث انسحب لاعبو الوداد من أرض الملعب بعد نحو ساعة على انطلاقها، اثر قرار الحكم إلغاء هدف التعادل (1-1) الذي سجلوه قبل ذلك بدقائق، ومطالبتهم بالعودة الى تقنية الفيديو لتبيان ما اذا كان قرار الحكم صائبا.

وكان عقد البنزرتي مع الوداد البيضاوي سينتهي الصيف المقبل.