الأهلي يجدد رسميا إستعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.



جاء ذلك بعدما كلف رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع الخطيب الذي كان على تواصل دائم بهما.



وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هيدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.