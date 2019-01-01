سينما الرباط تتبنى فكرة خدمة المؤسسات ودعمها للثقافة الشعبية

احتضنت سينما النهضة بمدينة الرباط مؤخرًا، أول اجتماع كبير للفاعلين الثقافيين بالمغرب، وذلك بمبادرة من مؤسسة هبة، حيث التقت مجموعة من المؤسسات الثقافية والفاعلين في الميدان الثقافي، من فنانين وخبراء في مجال الصناعة الثقافية لدراسة واقع القطاع وآفاقه ورهاناته وسبل النهوض به وفق نهج تشاركي، كما كان اللقاء فرصة للتشبيك بين مختلف الفاعلين الثقافيين.



وشهد اللقاء مداخلات مهمة لخبراء في المجال الثقافي، سلطوا الضوء على المجهودات المبذولة في هذا المجال، وعلى المقترحات ومختلف الرؤى التي يحملها الشركاء العاملون بالمجال الثقافي، والذين يدعون إلى عولمة الثقافة وحق كل فرد في التعبير وفي الإبداع.



وافتتح إدريس بومهدي رئيس مؤسسة "هبة"، الاجتماع، حيث أكد على الحاجة إلى أن تكون الثقافة صناعة تحقق فرص الشغل، مضيفا: أن السؤال المطروح هو كيفية تمكين الفنانين أصحاب المشاريع، والمبدعين، من إكمال مشاريعهم بقدرات هذه المؤسسات الثقافية، محيّيا خلق فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.



وأعقبت ذلك مداخلات مجموعة من الشخصيات، مثل إدريس خروز، مدير مهرجان فاس للموسيقى الروحية، المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، وعبد الإله عفيفي، الكاتب العام لقطاع الثقافة في وزارة الثقافة والاتصال، وفؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، وهشام عبقري، نائب رئيس فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، وإدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذين أجمعوا على أن المجال الثقافي يشكل في العديد من البلدان صناعة قائمة بذاتها، وقيمة مضافة قادرة على خلق مناصب شغل مختلفة.