زهير مراد يحاكى من شمال إفريقيا فى أسبوع الموضة بباريس

انطلق أسبوع الموضة بباريس "الهوت كوتور" بحضور صناع الموضة حول العالم، ومنهم المصممون العرب الذين رفعوا الستار عن أحدث التصميمات لخريف وشتاء 2019-2020 على المسارح العالمية، وكان لدولة الصين حضورًا قويًا.



قدم زهير مراد عرضًا خياليًا على مسرح الهوت كوتور، حيث إختار وجهة تصاميمه للتعبير عن شمال أفريقيا والمغرب العربي، وتنوعت إختياراته مابين الفساتين القصيرة والبذلة بالسراويل.



وأعاد "مراد" الأحذية العالية مع الفساتين القصيرة والشورتات وأحيانًا مع الفساتين الطويلة، ومزج الفساتين بالقماش الشفاف المطرز، وفي موديل الكاب على الأكتاف، مستخدمًا ألوان من الأجواء الخريفية مثل الأحمر بكل تدرجاته، وكذلك اللون الأخضر واللون البرتقالي واللون الأسود واللون البنفسجي إلى جانب اللون الأبيض.