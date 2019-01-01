زانيتي يوضح حقيقة عرض برشلونة لمارتينيز

كشف الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان، اليوم الخميس، حقيقة عرض برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع لوتارو مارتينيز، مهاجم النيراتزوري، في الصيف الحالي.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن برشلونة، أبدى استعداده لدفع 112 مليون يورو للتعاقد مع مارتينيز، الذي ترك انطباعًا جيدًا برفقة الإنتر في الموسم المنصرم، ومع منتخب الأرجنتين مؤخرًا في بطولة كوبا أمريكا.



وعن ذلك قال زانيتي، في تصريحات لشبكة "TyC" الأرجنتينية: "إنتر ميلان لم يتلق أي عروض، أتمنى أن يستمر لوتارو على هذا النحو.. بالنسبة لنا هو لاعب مهم، ونراه مع قميصنا".



وأضاف: "أنا سعيد جدًا لأنه أبلى حسنًا في موسمه الأول معنا، الأمر ليس سهلاً، لكنه في عمر الـ21 عامًا فقط، وقد أظهر شخصيته".



وحول هزيمة منتخب بلاده أمام البرازيل (2-0)، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، قال أسطورة التانجو: "اليوم لدينا التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد الحكام.. الهدف الثاني للبرازيل يمكن أن يكون ركلة جزاء للأرجنتين، مع طرد داني ألفيس.. هذا الأمر حدث في إيطاليا خلال مباراة سبال وفيورنتينا".



وأكمل زانيتي: "هدف سبال تم إلغاؤه، بعدما تراجع الحكم عن قراره، وقرر منح فيورنتينا ركلة جزاء.. لا أستطيع أن أتفق مع ما حدث في المباراة (بين البرازيل والأرجنتين)، لأن هذه المواجهة شاهدها العالم بأسره".