رسميًا.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع العبود

أعلن نادي الاتحاد السعودي، تعاقده الرسمي مع عبدالرحمن العبود، لاعب نادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونشر المركز الإعلامي للاتحاد أن أنمار بن عبدالله الحائلي رئيس النادي، تعاقد مع العبود لمدة 4 مواسم مقبلة.



وتمت مراسم توقيع العقد بين الحائلي واللاعب في حضور أحمد بنع صام كعكي، نائب رئيس النادي، ووكيل أعمال العبود.



وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعب مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحاد الحبيبة.