سول: حان الوقت للتركيز على إجراء محادثات بين بيونج يانج وواشنطن

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس؛ تعليقًا على محادثات القمة بين الكوريتين إن الوقت قد حان للتركيز على إجراء محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



وذكر مصدر في الوزارة أن الحكومة تبذل جهودًا لضمان ودعم تحسين العلاقات بين الكوريتين وتطوير العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مضيفًا أن الوقت قد حان للتركيز على محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بناء على إنجازات اللقاء الثلاثي بين زعماء الكوريتين والولايات المتحدة يوم الأحد في قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين.



وأضاف المصدر -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- أنه في هذا الصدد، ستتخذ الحكومة موقفًا حذرًا لإجراء محادثات القمة بين الكوريتين.



وأشارت الوكالة إلى أن على ما يبدو فإن الوزارة تلمح إلى أنها ستسعى لإيجاد سبل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين في ضوء إحراز تقدم حيث اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على استئناف محادثات على مستوى العمل أثناء الاجتماع الثنائي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين.

