لاعبة أمريكية تكشف سبب احتفالها المثير للجدل أمام إنجلترا

قدمت لاعبة كرة القدم الأمريكية، أليكس مورجان، توضيحا بشأن الطريقة المثيرة للجدل التي احتفلت بها، مؤخرا، بعدما أحرزت هدفا ضد إنجتلرا، في كأس العالم للسيدات، وقامت بحركة تشبه احتساء الشاي.



وتعرضت مورجان التي تأهل فريقها إلى الدور النهائي، عقب الفوز على إنجلترا بهدفين دون مقابل، لانتقادات واسعة، واعتبر البعض ما قامت به إساءة لبريطانيا، وقال آخرون إن حركة يدها تشبه تدخين "الحشيش" ولا ترمز إلى الشاي.



وفي أول رد فعل رسمي، بعد الانتقادات، أوضحت اللاعبة التي تبلغ ثلاثين عاما، أن احتفالها، أي تقليد شرب الشاي، كان ردا على كل هجوم تم شنه ضد المنتخب الأمريكي للسيدات.



وأضافت أنها حرصت على الاحتفال بطريقتها الخاصة حين رفعت اليد صوب شفتيها كما لو أنها تشرب الشاي، حتى توجه رسالة لمن اتهموا لاعبات الفريق الأمريكي بالغرور، خلال الآونة الأخيرة.



ونقلت صحيفة "إندبندت" البريطانية عن اللاعبة قولها، إنها تشعر بأن الفريق تلقى نصيبا كبيرا (من الانتقادات)، ولم يسلك طريقه بسهولة خلال بطولة كأس العالم للسيدات في فرنسا، "وهذا هو الشاي".



وأثار المنتخب الأمريكي، الجدل، هذا العام، منذ بداية البطولة، ففي المباراة المثيرة التي تم خوضها أمام تايلاند، احتفلت اللاعبات الأمريكيات بكل هدف من الأهداف "الغزيرة".



وانتقد كثيرون احتفال اللاعبات الأمريكيات، بكل هدف على حدة وقال البعض، إنهن سقطن في الغرور، فيما كان يتوجب عليهن أن يتصرفن برزانة أكبر.



أما اللاعبة الأخرى في المنتخب الأمريكي، ميجان رابينوي، فدخلت في سجال مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدما ذكرت بعض التقارير أنها قد ترفض زيارة البيت الأبيض، في حال تم إحراز البطولة وتلقى الفريق دعوة رئاسية.



والطريف في الأمر، أن يوم الثلاثاء، أي الثاني من يوليو الذي جرت فيه مباراة نصف النهائي من كأس العالم للسيدات في فرنسا، هو عيد ميلاد مورغان الثلاثون.



وإذا كان البعض قد استحسن تلك الطريقة في الاحتفال ورآها على قدر من المرح، فإن بعض القنوات الفضائية البريطانية لم يرقها ما قامت به اللاعبة الأمريكية.



وذهب بعض المعلقين إلى أبعد من ذلك، فرجحوا ألا تكون الحركة احتساءً للشاي، وإنما وضعا للفافة "حشيش" بين الشفتين، إذ بدت مورغان كشابة تسحب الدخان بشراهة.



واعتبر البعض أن الهدف من الحركة هو السخرية من إنجلترا التي يشكل الشاي مشروبا رئيسيا على موائدها.