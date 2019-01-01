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لايف ستايل

لمسات صينية فى أسبوع الموضة بباريس (صور)

الخميس 04/يوليه/2019 - 12:30 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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انطلق أسبوع الموضة بباريس "الهوت كوتور" بحضور صناع الموضة حول العالم، ومنهم المصممون العرب الذين رفعوا الستار عن أحدث التصميمات لخريف وشتاء 2019-2020 على المسارح العالمية، وكان لدولة الصين حضورا قويا.

وقدم المصمم الصينى ستيفان رولان تصميماته الجديدة التى ابتعدت عن تقليدية نقوش التنين والخزف الصيني واللون الأحمر والعباءات الحريرية، وبدلا من ذلك عبر عن الصين الحديثة من خلال نقوش جرافيكية هندسية الطابع على الفساتين، وبعضها يوحي بخطوط اللغات الشرقية والقصات الحادة للأشكال الهندسية مثل المربعات والمستطيلات في إشارة إلى مبانيها المعاصرة.

وظهر الفستان الكاب الأحمر بكتف واحدة، وأبرز المجوهرات الملكية ذات التطريزات البراقة واللآلىء، وعمد إلى اختيار الأقمشة الكريستالية، والريش فى الفستان الأبيض.
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