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رياضة

ختشانوف وميدفيديف يقودان مسيرة التقدم الروسي في ويمبلدون

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:31 م
ختشانوف وميدفيديف
ختشانوف وميدفيديف
وكالات
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واصل الروسيان دانييل ميدفيديف وكارين ختشانوف شق طريقهما بقوة، تشبه الماكينات الروسية ذات الكفاءة، إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأربعاء لتظل الآمال معقودة على ما يطلق عليه الجيل الجديد من اللاعبين بعد أن تراجعت بعض الشيء عقب خروج بعض لاعبي جيل الشبان مبكرا من البطولة.

وتغلب ختشانوف المصنف التاسع على الإسباني المخضرم فليسيانو لوبيز بنتيجة 4-6 و6-4 و7-5 و6-4 كما خاض ميدفيديف مباراة لا تقل سهولة ليفوز 6-7 و6-1 و6-4 و6-4 على الاسترالي اليكسي بوبيرين.

وسيشكل الانتصاران قوة دفع للجيل الجديد في البطولة بعد خسارة اليوناني ستيفانوس تيتيباس والألماني الكسندر زفيريف وخروجهما من البطولة يوم الاثنين الماضي.

وتردد اسم ختشانوف وميدفيديف بشكل متكرر ضمن مجموعة أسماء للاعبين موهوبين شبان يمكنهم أن يشكلوا تهديدا حقيقيا للثلاثي روجر فيدرر ورفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش.

ورغم هذا، أكمل اللاعبان الروسيان 23 عاما لكل منهما دون تحقيق أي إنجاز ملفت في البطولات الأربع الكبرى في حين بدأت ملامح جيل جديد أصغر سنا في الظهور من المتوقع أن يبرز حين يقرر الثلاثة الكبار اعتزال اللعبة.

وحقق ختشانوف أفضل نتيجة له في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة هذا العام بعد أن بلغ دور الثمانية وهي النتيجة التي دفعته إلى احتلال أفضل مركز له في التصنيف العالمي وفتحت باب التوقعات إزاء إمكانية تألقه.

وأظهر اللاعب الروسي فعالية عند مواجهة لوبيز البالغ من العمر 37 عاما، والذي بلغ قمة مستواه حين جمع بين لقبي الفردي والزوجي في بطولة كوينز، رغم أن اللاعب الإسباني سيطر على المباراة في بدايتها.

وتجلى هذا الحسم حين حصل ختشانوف، الذي سيواجه لاعبا اسبانيا آخر هو روبرتو باوتيستا أجوت في الدور التالي، على أربع من بين عشر نقاط فرص لكسر إرسال منافسه في حين أنقذ ثماني من إجمالي 10 فرص أخرى لخسارة إرساله أمام لوبيز.

وقال لوبيز "كانت المباراة متكافئة تماما. الأمر لا يتعلق بأنه كان أفضل وأنني لم ألعب جيدا... لكنني... فقدت السيطرة في بعض الفترات الحاسمة".

وبالنسبة لميدفيديف فإن أفضل نتيجة حققها في البطولات الأربع الكبرى كانت بلوغ الدور الرابع في استراليا المفتوحة في يناير الماضي. وضمن له الفوز الذي حققه اليوم الأربعاء التأهل للدور الثالث على ملاعب نادي عموم انجلترا للعام الثاني على التوالي.

وشق ميدفيديف طريقه ليكون ضمن قائمة أفضل 20 لاعبا في التصنيف العالمي للمرة الأولى في أكتوبر 2018.

وتأهل ميدفيديف الذي يحتل المركز 13 عالميا ليواجه البلجيكي ديفيد جوفين المصنف رقم 23 عالميا الذي يبدو في الوقت الحالي في قمة مستواه.

ومع خوض روسي ثالث هو اندريه روبليف مواجهة في الدور الثاني للبطولة غدا الخميس أمام الأمريكي سام كويري، فإن الروس يبدون في وضع جيد لمواصلة التقدم في البطولة.
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