الروسي ميدفيديف يتأهل إلى دور الـ32 من بطولة "ويمبلدون" للتنس

صعد لاعب التنس الروسي، دانييل ميدفيديف، إلى ثالث أدوار بطولة "ويمبلدون"، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، بفوزه اليوم الأربعاء على حساب الأسترالي أليكسي بوبيرين بثلاث مجموعات لواحدة.



وتغلب ميدفيديف على بوبيرين في الدور الثاني في المجموعات الأربع بواقع 6-7 و6-1 و6-4 و6-4 ليواجه في دور الـ32 البلجيكي دافيد جوفان الفائز بدوره على الفرنسي جيريمي شاردي بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-2 و6-4 و6-3.



كما تأهل للدور ذاته، السويسري ستان فافرينكا بانتصاره على حساب رايلي أوبيلكا بثلاث مجموعات لاثنتين تفاصيلها 7-5 و3-6 و4-6 و6-4 و8-6، ليلاقي الكندي ميلوس راونيتش الفائز بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 7-6 و7-5 و7-6.



وفي إطار منافسات الدور الثاني اليوم أيضا، فاز الفرنسي بنوا بير على الصربي ميومير كيتشمانوفيتش الذي انسحب للإصابة والنتيجة تشير لتقدم بير 7-6 و6-4، ليواجه التشيكي جيري فيسلي الفائز بدوره على الأوروجواياني بابلو كويفاس بثلاث مجموعات لواحدة تفاصيلها 4-6 و7-6 و6-4 و6-4.