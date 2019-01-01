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حوادث

إحالة شقيقين للجنايات بتهمة إطلاق النار على قوة أمنية بالهايكستب

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 09:43 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، إحالة مسجل خطر وشقيقه للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بإطلاق النار على قوة أمنية أثناء القبض على المسجل لتنفيذ حكم قضائي.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي أشرف عليها المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام، أنه عقب ورود معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة مفادها تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة مطلوب لتنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة مدينة نصر، بمنطقة الهايكستيب بشرق القاهرة.

وأضافت التحقيقات أن المسجل وشقيقه كانا مدججين بسلاحين ناريين "بندقيتين آليتين"، وما أن حضرت قوات الأمن حتى بادر المتهم وشقيقه بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه القوة الأمنية المكلفة بالقبض عليه، وأثناء ذلك أصيب المتهم بطلق ناري في اليد والفخذ اليمنى، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه.

وأقر المتهم الأول بأنه أثناء تواجده بمحل الواقعة علم بقدوم قوات الأمن للقبض عليه، فطلب من شقيقه التصدي لهم حتى يتمكن من الهروب وتبادلا مع القوات إطلاق الأعيرة النارية، لكن قوات الأمن تمكنت من محاصرتهما والقبض عليهما، وأقر المسجل بالحكم الصادر ضده.

ووجهت النيابة للمتهمين استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد قوات الشرطة بقصد ترويعهم وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات ومنع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفي،ذ وكان من شأن فعلتهم إلقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر، كما استعمل المتهمان القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم ضباط وأفراد الشرطة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من إعمال وظيفتهم، وحازا أسلحة نارية وذخائر حية وهو مما لا يجوز الترخيص في حيازته بقصد الإخلال بالأمن العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهمين.
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