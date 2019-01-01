الجيش الليبى: ميليشيات "الوفاق" قصفت مركز إيواء اللاجئين بطرابلس

نفى الجيش الوطني الليبي، فجر اليوم، استهدافه مركزًا لإيواء اللاجئين في ضاحية تاجوراء، مؤكدًا أنه نفذ ضربة دقيقة استهدفت معسكرًا، فيما عمدت مليشيات تابعة لحكومة الوفاق بضرب المركز بعد الغارة الجوية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: "عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام.. الصور بالأقمار، ونوع التفجير، وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم".



وأظهر فيديو جرى، تداوله في ساعات فجر اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، دقة إصابة سلاح الجو الوطني الليبي لمخزن ذخيرة في معسكر مليشيا الضمان في تاجوراء، ما ينفي صحة الادعاءات التي وردت في بيان المجلس الرئاسي الليبي باستهداف مركز الإيواء.



وتواصل انفجار الذخائر وتطايرها بحسب ما ظهر في الفيديو، ما يؤكد أن القصف كان دقيقًا، واستهدف موقعًا عسكريًا.



وكانت وكالة "رويترز"، نقلت على لسان مصدر تابع لحكومة الوفاق: "أن 40 شخصًا قتلوا، وأصيب 80، في قصف استهدف مركزًا لإيواء اللاجئين في تاجوراء".