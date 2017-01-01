صحيفة كورية شمالية تصف اليابان بـ"السرطان الخبيث"

نددت الصحيفة الرئيسية لكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، باليابان ووصفتها بأنها "سرطان خبيث" في المنطقة، حيث انتقدت مساعي طوكيو لنشر أنظمة الدفاع الصاروخية، التي تزعم بيونج يانج أنها قد تستخدم لغزو دول أخرى.



وأشارت صحيفة البلاد الرسمية "رودنغ" إلى خطة اليابان لنشر نظامي "إيجيس آشور" الأمريكي في البلاد، وقالت إن الأنظمة لا تستهدف شبه الجزيرة الكورية فحسب بل الصين وروسيا أيضًا.



وأضافت الصحيفة، في تقريرها، أن الخطوة المعنية جزء من مخطط أوسع لتأسس اليابان "قوة عسكرية" تشن بها "عدوانا خارجيا".



وأكدت اليابان أن أعراض المنظومتين المخطط لهما دفاعية لا غير، مشيرة إلى الاستفزازات الصاروخية لكوريا الشمالية، بيد أن الصحيفة قالت إن نظام "إيجيس" يمكن أن يتحول بسهولة إلى سلاح هجومي عند إضافة صواريخ توماهوك إليه.



ونشرت وكالة الأخبار المركزية بكوريا الشمالية تعقيبا صحفيا مشابها، في وقت لاحق من اليوم، قالت فيه إن "تحركات اليابان للتسلح أصبحت مكشوفة أكثر".