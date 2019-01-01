اعتقال 3 أشخاص في استراليا للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم داعش

اعتقل 3 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بتنظيم داعش، وذلك في مداهمات جرت في أرجاء مختلفة من مدينة سيدني بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، وفقا لما أعلنته "وكالة الصحافة الأسترالية - AAP" اليوم الثلاثاء.



ويتوقع أن توجه للأشخاص الثلاثة، وهم في أعمار الـ20 و23 و30 عاما، تهم جنائية، في وقت لاحق من اليوم.



وأكد متحدث باسم الشرطة أن فرق مكافحة الإرهاب بالولاية أعلاه، قامت بعمليات في سيدني الثلاثاء، مؤكدا أيضًا على أنه لا يوجد تهديد للسلامة العامة.



وصرح المتحدث لوكالة "AAP" بأن عمليات الاعتقال جاءت بعد تحقيقات شملت أشخاصا يشتبه بدعمهم لتنظيم داعش الإرهابي.



وأشارت الوكالة إلى أن فرق مكافحة الإرهاب التي نفذت العمليات شملت عناصر من كل من شرطة الولاية، والشرطة الفيدرالية الأسترالية.