تفاصيل طريق الحجاج الذي أدان الأزهر بناءه

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات المحاولات الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له، والتي كان آخرها افتتاح الكيان الصهيوني لما أسماه بنفق "طريق الحجاج"، والأزهر إذ يرفض هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومبادئ الأديان، وما توافقت عليه الأمم والمواثيق الدولية، وأهاب بكافة الدول أن تتحمل مسؤولياتها تجاه حقوق مسلمي ومسيحيي العالم وتجاه القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة توقف عبث الكيان الصهيوني واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن طريق الحجاج الذي أدان الأزهر بناءه.



- كان طريقا رئيسيا للوصول إلى المسجد الأقصى، وممرًا يؤدي إلى مسجد عين سلوان وإلى المركزين الصحي والثقافي لبلدة سلوان.



- انتهت أعمال المشروع الأثري مؤخرًا، والتي جرت في قرية سلوان في الشطر الشرقي من المدينة المقدسة.



- بدأ التخطيط لهذا المشروع الاستيطاني منذ عام 2005 ووقع عليه رئيس وزراء سلطات الاحتلال بنيامين نتنياهو عام 2010 وبدأ وقتها العمل فيه بشكل رسمي، لافتا الى أنه جاء ليربط الطريق إلى الهيكل المزعوم.



- حفر طريق الحجاج على مدار سنوات تحت منازل فلسطينين في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ما أدى إلى تشقق الكثير من المنازل، وشملت الأضرار ساحة مسجد عين سلوان الذي تشقق 3 مرات.



